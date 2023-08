Chi è Maria Arreghini: per gli inglesi la nuova Diletta Leotta

Chi è Maria Arreghini: per gli inglesi la nuova Diletta Leotta

Maria Arreghini è la nuova giornalista sportiva che è sulla bocca di tutti. Lanciata dalla Sportitalia di Michele Criscitiello, la 24enne ha chiuso la stagione conducendo un programma dal titolo Mary’s Place in cui intervista atleti, calciatori e pugili.

Questo è bastato per far innamorare il Sun, che le ha dedicato di recente, un approfondimento incoronandola come nuova Diletta Leotta.

Leggi anche: Avanti un altro in lutto: il comico Uccio Show è morto investito da un treno

Più spazio nelle gerarchie di Sportitalia

Maria Arreghini è nata il 12 aprile 1998, originaria di Lecco e ha frequentato il Liceo Scientifico di Oggiono. Nel 2017 è stata incoronata Miss San Colombano.

A Sportitalia, oltre ad aver pubblicato una serie di interviste “one-to-one” in un format a suo nome, “Mary’s Place“, ha condotto la trasmissione Rally Dreamer Tv.

Dal prossimo anno, Maria Arreghini dovrebbe guadagnare maggiore centralità all’interno dei palinsesti di Sportitalia.

Si sa molto poco, invece, riguardo la vita privata di Maria Arreghini. I fan più affezionati, ovviamente, sperano possa rimanere single il più a lungo possibile.

Cosa dicono di lei gli inglesi

Il Sun scrive: “Maria Arreghini sta conquistando i social media con una serie di immagini un po’ impertinenti“. Insomma, non per la bravura che pure viene citata come nel caso delle interviste a Daniele Scardina e Adel Taarabt.

La 24enne ha più di 574.000 followers e proprio di recente ha entusiasmato i suoi seguaci con uno scatto super sexy.

Leggi anche: L’oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per martedì 22 agosto