Chi era Carla Viganò: la nonna investita dal camion per salvare il nipote

Nella mattinata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, una donna di 74 anni è stata vittima di un incidente nel comune di Casatenovo (LC): per salvare il suo nipotino di 8 anni, sarebbe stata travolta, mentre attraversava sulle strisce pedonali, da un camion in corsa.

Il piccolo è rimasto illeso, lei è morta sul colpo.

La dinamica dell’incidente

Stando alle prime indiscrezioni sulla dinamica dei fatti, l’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le ore 8 di stamane. La nonna 74enne era in compagnia del nipotino e lo stava accompagnando a scuola – l’edificio scolastico si trova a meno di un chilometro dal luogo dell’incidente –, quando un camion l’ha investita all’incrocio tra via San Gaetano e la Provinciale 51, nella zona de La Fermata.

I soccorsi: non c’è stato niente da fare

Un primo soccorso alla donna e al bambino è stato portato da un’infermiera che si trovava per caso a passare sul luogo dell’incidente, mentre rientrava a casa dopo il turno di lavoro. All’arrivo del personale medico e paramedico del 118, per la 74enne non c’era già più niente da fare: probabilmente è morta sul colpo. Si sono occupati del bambino dei volontari, che lo hanno accompagnato a scuola per sottrarlo alle scene di soccorso e di messa in sicurezza del posto.