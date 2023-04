Cosa bisogna fare per diffondere il "brand" nazionale per Chiara Colosimo: "La professionalizzazione deve iniziare a scuola"

Chiara Colosimo lo ha detto con fermezza ospite a Coffee Break su La7: “La professionalizzazione deve iniziare a scuola”. La deputata di Fratelli d’Italia ha affrontato il tema di didattica e Liceo Made in Italy ma non solo, spiegando che esiste un contesto generale su cui il suo partito preme per legiferare e che parte anche dalla “svolta” impressa dal Ministero per la Sovranità alimentare.

Chiara Colosimo: “Iniziare a scuola”

Ha detto la Colosimo: “Il brand Italia valorizzato di più all’estero che da noi”. “premessa, il liceo del Made in Italy è uno dei punti del programma di Fratelli d’Italia. In merito c’è una proposta di legge già depositata al Senato, tuttavia se specifico che nonostante l’attenzione che stiamo dando e che soprattutto il ministro Lollobrigida dà al tema del cibo e dell’agricoltura noi per Made in Italy intendiamo tutto il pacchetto culturale“.

“Utilizzare più e meglio il brand Italia”

Poi ha spiegato: Intendiamo il turismo, la moda, i beni culturali. Intendiamo l’idea che il brand Italia si possa utilizzare nel mondo più di quanto non venga utilizzato oggi”. E da dove far partire le skill per questo percorso? Per Colosimo non ci sono dubbi sul luogo da dove cominciare: “A scuola”.