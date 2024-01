Chiara Ferragni e Fedez, in affitto il loro 'vecchio' attico a CityLife

Chiara Ferragni e Fedez hanno messo in affitto il loro ex attico a CityLife, nel cuore di Milano. Questa lussuosa dimora offre una vista mozzafiato sulla città e dispone di interni eleganti e raffinati. Con un prezzo mensile di affitto di 35mila euro, questa è un’opportunità esclusiva per vivere in uno degli appartamenti più prestigiosi di Milano.

Un attico di lusso nel cuore di Milano: la vecchia dimora dei Ferragnez

L’attico di lusso situato nel cuore di Milano offre un ambiente esclusivo e raffinato per coloro che cercano una residenza prestigiosa. Questa splendida proprietà si trova all’undicesimo piano di un edificio progettato da Zaha Hadid, regalando agli abitanti una vista spettacolare sullo skyline milanese. Con i suoi 447 mq, l’attico è spazioso e luminoso grazie alle numerose finestre panoramiche e alle doppie altezze presenti nella zona giorno. L’arredamento di alta qualità e i mobili su misura valorizzano le linee sinuose dell’edificio, creando un ambiente elegante e sofisticato. Dotata di finiture di lusso, questa dimora offre tutti i comfort necessari per godersi la vita in pieno relax. La zona circostante è caratterizzata da ampie aree pedonali, rendendola ideale per le famiglie che cercano tranquillità e sicurezza. Inoltre, la presenza di un angolo Jacuzzi all’esterno garantisce la massima privacy ai suoi abitanti.

La vecchia casa in affitto: l’annuncio online

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di mettere in affitto il loro ex attico a CityLife, nel cuore di Milano richiedendo un prezzo mensile di 35mila euro. La somma è elevatissima, ma la casa offre numerosi vantaggi che possono giustificare questa scelta.

La casa dei Ferragnez, come viene affettuosamente chiamata dai fan della coppia, ha visto nascere e crescere la loro famiglia negli ultimi cinque anni. È stata testimone di momenti importanti come l’arrivo dei loro figli Leone e Vittoria, i primi passi dei bambini e l’addio del loro amato cane Mati. Ora, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di dare la possibilità ad altre persone di vivere in questa splendida dimora. La casa è stata ripristinata con colori neutri e privata di tutti gli arredi personali, offrendo così uno spazio neutro che può essere personalizzato secondo i gusti dei nuovi inquilini.