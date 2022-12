Chiara Ferragni: "Ho fatto una seduta molto intensa di psicoterapia"

Ancora una volta Chiara Ferragni è tornata a parlare ai fan dell’importanza di prendersi cura della propria salute mentale e li ha aggiornati dopo una seduta intensa di psicoterapia.

Chiara Ferragni: la psicoterapia

Chiara Ferragni e suo marito Fedez non hanno fatto segreto di essersi più volte affidati alla psicoterapia per migliorare il proprio stato mentale e per trovare maggiore chiarezza in alcuni dei loro sentimenti o dei loro comportamenti.

La coppia si è sottoposto sia alla terapia di coppia che alla terapia individuale e nelle ultime ore la famosa imprenditrice digitale ha aggiornato i fan dopo una seduta dal suo terapeuta.

“Ho appena finito un’intensa seduta di terapia. Voglio solo ricordarvi di prendervi sempre cura della vostra salute mentale”, ha detto nelle sue stories ai fan, invitandoli a fare lo stesso e ad affidarsi a degli specialisti.

In passato Chiara Ferragni ha svelato di essersi sottoposta alla psicoterapia per la prima volta mentre si trovava a Los Angeles e stava attraversando una fase difficile a causa della lontananza della sua famiglia e dei suoi amici più cari.

“Di attacchi di panico ho sofferto un po’ nel 2015 quando ero a Los Angeles e mi sentivo sola e lontana dalle persone che veramente mi amavano. Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa”, aveva confessato, e ancora: “Non sono ancora al 100% la Chiara che volevo, ma è un lavoro quotidiano. Sono molto felice della persona che sono diventata e sto diventando.

Penso che la me teenager, che si sentiva sola e diversa dagli altri, sarebbe molto fiera della Chiara trentaquattrenne di ora”.