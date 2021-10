Chiara Ferragni, lo scherzetto del piccolo Leone e del papà Fedez su Instagram

Il piccolo Leone e il suo papà Fedez hanno architettato uno scherzetto per la mamma Chiara Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni prima ancora che due personaggi di successo sono soprattutto una coppia di genitori come qualsiasi altra. Lo testimoniano i loro scatti che i due coniugi condividono sui loro canali social nel quotidiano. Ed è in questo sereno e semplice clima familiare che Fedez insieme al suo primogenito Leone di soli tre anni hanno architettato uno scherzetto rivolto alla madre Chiara Ferragni da poco rientrata a casa e che è stata accolta con un benvenuto decisamente chiassoso.

Leone scherzo Chiara Ferragni, “Buongiorno mamma!”

“Buongiorno mamma!”, sono queste le scritte riportate a caratteri grandi e pubblicate in una recente storia da Fedez su Instagram. Nella storia sui social il noto artista e influencer ha ripreso il figlio che, con una trombetta in mano, ha svegliato in modo brusco la mamma. “Facciamo uno scherzo alla mamma? Andiamo in camera e la svegliamo con la trombetta!”, lo ha incalzato il papà.

Solo quando Leone si è avvicinato abbastanza a mamma Chiara, è partito il suono squillante del giocattolo.

L’influencer evidentemente troppo stanca per rispondere ha detto basta a papà e figlio. I due contenti per la buona riuscita dello scherzo sono andati via dicendo: “Siamo due monelli”.

Leone scherzo Chiara Ferragni, a presto approderà su Prime video la loro serie tv

A breve però la coppia non apparirà soltanto sui loro profili social, ma mostrerà i vari momenti quotidiani in una serie tv tutta per loro che neanche a dirlo si chiamerà “Ferragnez”.

Come ha già fatto Clio Zammatteo che qualche settimana fa è approdata su Discovery Plus, con la serie “Clio Back Home”, adesso toccherà alla coppia d’oro dei social che, su Prime Video, mostrerà al pubblico i piccoli e grandi momenti della loro vita familiare.

“Lo abbiamo fatto! Io e la mia famiglia siamo orgogliosi di annunciare la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Sarà trasmessa nel dicembre 2021 in tutto il mondo”, ha annunciato in inglese Chiara Ferragni su instagram.

Leone scherzo Chiara Ferragni, Fedez confermato per Lol2

Nel frattempo Fedez oltre alla serie “Ferragnez” è stato confermato anche per la seconda stagione della serie di successo di Prime Video “Lol chi ride, è fuori – stagione 2”: “Non vedo l’ora di potervi raccoontare di più, per il momento siamo così emozionati. Vedrete: l’amerete!”, ha affermato l’influencer.