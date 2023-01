Chiara Ferragni, paura per la sua cagnolina Matilda: cosa è successo?

Paura per la piccola Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni.

La cucciola, infatti, ha ingerito una pigna e si è sentita male. Ha subito un delicato intervento. L’imprenditrice digitale ha ricordato ai suoi fan come Mati abbia avuto anche un tumore al cervello qualche anno fa. Fortunatamente, sembra che ora le sue condizioni di salute siano in via di miglioramento. Per Chiara questo è un periodo pieno di impegni. L’influencer e moglie di Fedez ha preso parte a diversi progetti che saranno resi noti prossimamente.

I fan attendono il ritorno di Ferragnez – La Serie, la cui seconda stagione dovrebbe essere disponibile tra non molto su Prime Video.

Chiara Ferragni: la sua cagnolina si è operata

Matilda è l’amica a quattro zampe di Chiara Ferragni. Di recente la cagnolina si è dovuta sottoporre a un delicato intervento. Già nel 2020 a Mati venne diagnosticato un tumore al cervello e all’epoca i follower della sua padrona furono in apprensione per le sorti del cucciolo di razza bulldog francese.

Chiara ha garantito alla sua cagnolina le migliori cure possibili per salvarle la vita.

Ha già diverse patologie

La Ferragni ha fatto sapere sui social che Matilda ha ingerito una pigna e si è sentita poco bene. L’ha dunque portata dal veterinario che l’ha visitata, confermando la presenza del corpo estraneo tramite una tac. In seguito c’è stato l’intervento. “È stata un’operazione delicata perché, oltre ad avere diverse patologie, Matilda ha anche avuto un tumore al cervello – ha spiegato Chiara – Per fortuna sembra essere andato tutto bene e adesso è in via di guarigione”.