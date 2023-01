In seguito alla morte di Vialli sono arrivati molti messaggi di cordoglio. Tra questi anche quello di Chiara Ferragni in una storia di Instagram.

La morte di Gianluca Vialli ha scosso molte persone e non solo quelle appassionate di calcio.

La grande forza d’animo, il coraggio di lottare fino alla fine e le grandi e piccole imprese compiute da questo campione hanno scosso il cuore in modo trasversale e ad ogni età.

A dimostrarlo il grande affetto ricevuto da diverse personalità provenienti dagli ambiti più diversi, dal mondo dello sport, passando per la politica, allo spettacolo. Tra questi anche Chiara Ferragni che, proprio come il marito Fedez ha voluto dimostrargli tutta la sua gratitudine.

Gianluca Vialli, il messaggio di cordoglio di Chiara Ferragni: “Non smetterò mai di ringraziarti”

Anche Chiara Ferragni, come in molti ricorderanno, ha vissuto da vicino l’esperienza della malattia che ha colpito nei mesi scorsi Fedez. Vialli a suo tempo fu molto vicino al cantante, seppure non hanno mai avuto la possibilità di vedersi di persona. Da qui la grande gratitudine manifestata dall’imprenditrice digitale: “Sei una grande persona e non smetterò mai di ringraziarti per l’energia e dolcezza che hai condiviso con Fede prima dell’operazione”.

Fedez: “Vialli è stato straordinario”

Il cantante in una storia su Instagram ha detto di Vialli: “Pur non avendolo mai conosciuto di persona, è stato straordinario. Abbiamo subito lo stesso intervento, però per due patologie diverse. Con lui ho pianto al telefono. Conosceva il mio dolore. In quel momento mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile”.