Chiara Ferragni: perché ha le foto appese in bagno?

Chiara Ferragni: perché ha alcune foto appese in bagno? L'imprenditrice svela il motivo.

Chiara Ferragni ha finalmente svelato perché ha delle foto per lei molto importanti appese in bagno. Dalla proposta di matrimonio di Fedez ad alcuni attimi del loro matrimonio: la posizione degli scatti è parecchio strana.

Quanti seguono Chiara Ferragni e Fedez sono abituati ad entrare nella loro casa. Per i fan la dimora non ha segreti, però le curiosità sono tante. Una di queste riguarda le foto che i Ferragnez hanno deciso di appendere i bagno. Dalla proposta di matrimonio di Federico Lucia all’Arena di Verona ad alcuni istanti delle nozze: gli scatti sono diversi e tutti riguardano momenti importanti della loro vita di coppia.

Perché Chiara e Fedez hanno scelto di posizionare gli scatti in bagno? A svelare il motivo è stata proprio l’imprenditrice.

Con un video condiviso su TikTok, la Ferragni ha spiegato:

“Perché ho tutte le foto appese in bagno? Non lo so, ci stanno bene . In effetti la foto della proposta di matrimonio all’Arena di Verona è posizionata sopra il water. Le polaroid del matrimonio, che mi ha fatto una mia amica, sono anche queste in bagno. Non so perché le abbiamo messe lì, ci stavano bene e basta”.

Non c’è un motivo particolare, Chiara e Fedez hanno deciso di appendere le foto in bagno solo perché “ci stavano bene“.

Chiara Ferragni ha raccontato anche un altro aneddoto: in bagno c’è anche la prima foto che ha visto di Fedez. Ha dichiarato:

“Siete pronti per una piccola storia divertente? Questa copertina, che adesso non so perché abbiamo messo in bagno perché non sapevamo dove mettere, è la prima foto che io ho mai visto di Fede. Ero tornata a Milano per dei lavori, dal 2013 al 2018 ho vissuto a Los Angeles, e all’aeroporto ho visto questa cover. Era ottobre 2014, vivevo circa da un anno a Los Angeles, l’ho vista in edicola e mi sono detta: ‘Ma chi è questo tipo? Sarà un ragazzo straniero’. Invece era Fede. Poi ho letto ‘Fedez la rivelazione’, ho visto che era un italiano e ho detto: ‘Buon per lui, perché mi sembra proprio un figo’. Poi si era fermata lì la cosa, però sono super affezionata. Non chiedetemi perché l’ho messa in bagno”.