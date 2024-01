Chiara Nasti ha iniziato il 2024 con le solite critiche degli haters. Questa volta, però, gli odiatori seriali hanno attaccato anche suo padre che, stanco delle offese gratuite, ha replicato a tono.

Chiara Nasti: anche il padre attaccato dagli haters

Dopo le polemiche per la borsa firmata, Chiara Nasti è finita al centro delle critiche per la foto di Capodanno. Uno scatto che la vede abbracciata al marito Mattia Zaccagni, per nulla volgare o too much. Eppure, gli haters hanno avuto qualcosa da ridire, tanto da tirare in ballo anche il padre dell’influencer, il signor Enzo Nasti.

Enzo Nasti contro gli haters della figlia

“Vergognati di aver educato in questo modo sta cafona“, ha scritto un fan tra i commenti della foto di Capodanno di Chiara Nasti. Il padre dell’influencer, stanco delle critiche, ha replicato a tono:

“Vergognati tu schifoso“.

Questo suo intervento, neanche a dirlo, ha scatenato altri odiatori seriali. Enzo, però, non è rimasto in silenzio.

Chiara Nasti: il padre perde la pazienza

Ad un certo punto, il padre di Chiara Nasti ha del tutto perso la pazienza e ha continuato a replicare a tono ai commenti degli haters. Si legge: “Vai a cag**e buon anno, mer*“, oppure “Ti devi vergognare veramente e poi i ca**i tuoi no? Sono cose da donna“.