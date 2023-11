Chiara Nasti: "Non me la sento di mandare mio figlio all'asilo"

Chiara Nasti ha risposto ad alcune domande dei fan e ha svelato perché, finora, non avrebbe avuto l’intenzione di mandare suo figlio Thiago all’asilo.

Chiara Nasti: il figlio e l’asilo

Chiara Nasti ha sempre dichiarato di voler crescere suo figlio Thiago senza contare sull’aiuto di tate o baby sitter e, nelle ultime ore, ha risposto ai fan svelando perché, finora, non ha mai mandato suo figlio all’asilo. “Allora, per ora, io non me la sento, voglio aspettare anche un pochino. Sicuramente, trovo importante che Thiago stia con altri bambini ma questo posso farlo anche a prescindere dal nido, soprattutto se poi devo passare una settimana a casa perché si ammala! Ad oggi, prenderei più una babysitter, ecco”, ha svelato l’influencer. Chiara Nasti ha anche rotto il silenzio in merito alle due dita fasciate a suo figlio, e ha affermato:

“Ci siamo presi uno spavento che non vi dico. Praticamente, si è fratturato un ditino perché si è tirato addosso una statuina ma è successo tutto nel giro di pochi secondi, io ero lì con lui. Infatti, è proprio vero che succede tutto in pochi secondi, io sono una mamma molto presente, non lo perdo mai di vista ma, purtroppo, con i bambini piccoli, queste cose succedono”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata dell’influencer e su quella del suo bambino.