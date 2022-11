Chiara Nasti travolta dagli insulti: la suocera minaccia azioni legali

Il 16 novembre 2022 Chiara Nasti ha dato alla luce il suo primo figlio, Thiago, frutto dell’amore per Mattia Zaccagni.

Sui social alcuni tifosi della Roma non hanno risparmiato ionia e sfottò alla neo-mamma affermando che il bambino somigliasse al suo ex, Nicolò Zaniolo. Sulla questione è intervenuta la suocera di Chiara Nasti.

Chiara Nasti: la suocera la difende

Come alcuni mesi fa – dopo il suo annuncio di gravidanza – Chiara Nasti è stata travolta dagli sfottò dei tifosi della Roma che, sui social, hanno insinuato che suo figlio somigliasse al giocatore romanista e suo ex Nicolò Zaniolo (quando invece il padre è il giocatore laziale Mattia Zaccagni).

In queste ore Chiara Nasti – ancora provata dal parto – ha preferito non replicare ai commenti ma a prendere le sue difese c’ha pensato la suocera, madre di Mattia Zaccagni, che è intervenuta via social minacciando azioni legali. “Già partita la querela, imbecille!”, ha scritto la madre di Zaccagni in risposta a ciascun commento di questo tipo.

La nascita di Thiago

In queste ore l’influencer si sta godendo le sue prime ore da mamma in compagnia della famiglia e molto presto potrà lasciare la clinica in cui ha dato alla luce il suo bambino.

Sui social lei e Mattia Zaccagni hanno annunciato con gioia la nascita del piccolo Thiago e lei ha scritto:

“Sono così felice che stento a crederci, Mattia sei un padre meraviglioso e non potevo scegliere persona migliore con cui condividere una gioia così grande..una cosa così preziosa. ti amo immensamente!”