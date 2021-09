Cibi autunnali: come tornare in forma dopo l’estate

Per poter tornare in forma dopo la stagione estiva, si consiglia di sfruttare le proprietà dei cibi autunnali da portare in tavola per dimagrire.

Solitamente dopo le ferie, tra un aperitivo e un gelato di troppo, è capitato di aver messo su qualche chilo. Per ritornare in forma, si può seguire una dieta e settembre è il mese ideale. Ecco quali cibi autunnali gustare in questa stagione che permettono di perdere peso in modo leggero, ma anche naturale al tempo stesso.

Cibi autunnali

Il mese di settembre è considerato il periodo migliore per tornare in forma e riprendersi dai bagordi delle ferie. Settembre è perfetto anche perché in questo periodo sono diversi i cibi autunnali che è possibile consumare e trovare tra le bancarelle del mercato o al supermercato in modo da rimanere in forma con gusto, leggerezza e un occhio sempre attento alla linea.

In autunno bisogna cominciare a superare lo scoglio della remise en forme e quindi dedicarsi a un percorso che permetta di recuperare la linea perduta dopo gli sgarri e gli strappi alla regola che ci si è concessi durante la stagione estiva. In autunno il cervello deve abituarsi alle giornate che si accorciano, ma anche a nuovi impegni, tra cui una maggiore attenzione al fisico e alla linea.

In questa stagione che si appresta a iniziare è bene seguire una alimentazione che sia leggera e detox a base dei classici cibi autunnali che aiutano a tornare in forma dopo il periodo estivo. In questo modo è possibile ovviare ai piccoli danni estivi che aiutano a resistere alle tentazioni del freddo e delle giornate buie.

La stagione autunnale porta con sé una serie di cibi che arrecano benessere e che sono ricchi di proprietà nutritive. Sono cibi importanti anche per depurare le scorie e le tossine in eccesso. La natura offre piante che aumentano le difese immunitarie facendo bene all’organismo, mentre l’uso di erbe aromatiche insaporiscono la cucina migliorando il benessere.

Cibi autunnali: consigli

Le temperature scendono e aumenta la voglia di consumare comfort food, ovvero dei cibi autunnali che siano leggeri e ipocalorici pronti a essere gustati e assaporati per recuperare la forma fisica. Le zuppe e le minestre sono piatti perfetti per perdere peso. Tra i vari ortaggi e verdure, la zucca è un alimento adatto per la stagione che ha proprietà depurative e antiossidanti.

Altre verdure e cibi autunnali che non possono mancare sono i funghi che stimolano la diuresi e sono ottimi per dimagrire e perdere peso. Hanno pochissimi grassi e zuccheri, oltre a essere ricchi d’acqua. Inoltre, si possono consumare anche come abbinamento e contorno al riso oppure crudi o in padella con un filo d’olio d’oliva e uno spicchio d’aglio per ottenere un pasto che sia saporito e leggero.

Per condire i propri piatti, si consiglia di evitare o ridurre l’uso del sale, ma optare per erbe aromatiche, come timo, maggiorana, ma anche alloro oppure le spezie come la piperina e la curcuma che è tipica dell’autunno e parte di un integratore quale Piperina & Curcuma Plus che aiuta a perdere peso e che va associata a una dieta ipocalorica.

I broccoli e il cavolfiore hanno pochissime calorie e quindi indicati per una dieta dimagrante. Le lenticchie, i fagioli e i ceci sono cibi autunnali ottimi da consumare e accompagnare anche a un piatto di polenta, ma sono buoni in insalata, conditi con olio e cipolla. Le verze e i cavoli sono adatti per una insalata condita con olio d’oliva, aceto e un pizzico di pepe.

Cibi autunnali: miglior integratore

Per ottenere ottimi benefici e risultati dai cibi autunnali e quindi dalla dieta da seguire in questo periodo, è bene associare un buon integratore e uno dei migliori è Piperina & Curcuma Plus, a base naturale, notificato dal Ministero della Salute, made in Italy di origine italiana. Un integratore che è raccomandato da esperti e consumatori.

Un integratore che velocizza il metabolismo aiutando a dimagrire rapidamente, stimolano e migliorano l’assimilazione digestiva ed epatica. Sazia la fame aiutando a perdere peso in modo da non abbuffarsi ai pasti principali della giornata. Ha un effetto detox per il fegato, reni e l’intestino mantenendo la forma a lungo.

Piperina & Curcuma Plus possono assumerlo tutti coloro che vogliono dimagrire in modo sano e naturale. Non è indicato a chi soffre di problemi gastrointestinali o alle donne in gravidanza. Privo di controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone di elementi naturali che sono di prima qualità.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

All’interno di questo integratore, sono presenti la piperina, che si trova nella capsaicina, quindi nel pepe nero, che stimola il metabolismo aiutando a dimagrire e perdere peso rapidamente; la curcuma che è una spezia dal colore giallo e molto usata nella cucina orientale, nota come lo zafferano delle Indie, ha effetto detox ed elimina le scorie e le tossine, infine il silicio colloidale, poco noto che potenzia gli effetti dei due ingredienti essenziali.

Si consiglia di assumerne una o due compresse prima dei pasti con dell’acqua.

Considerando l’esclusività e originalità dell’integratore, non si ordina nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto compilando il modulo con i propri dati e inviarlo in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma. Un integratore in offerta al costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196€ con la spesa gratuita di spedizione. Per il pagamento, è possibile rivolgersi a Paypal, carta di credito e anche in contanti al corriere.

