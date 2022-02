Claudia Dionigi: la decisione inaspettata dopo Verissimo

Claudia Dionigi ha annunciato: "Dite addio alla lady cobra bionda".

Claudia Dionigi è conosciuta dagli amanti di Canale 5 per essere stata un’ex corteggiatrice del dating show Uomini e Donne. La ragazza è uscita da UeD con Lorenzo Riccardi: i due stanno vivendo un’intensa storia d’amore da oramai 3 anni.

Dopo l’esperienza in tv, Claudia è divenuta una nota influencer, con all’attivo un milione di follower ed è fondatrice, inoltre, di due e-commerce basati su gioielli e abbigliamento. Claudia è nota anche per i suoi capelli biondi, ma negli ultimi tempi ha deciso di cambiare il suo hair style. Nonostante tutto, la bellezza e il fascino della Dionigi non sono stati affatto intaccati. Claudia ha detto così addio alla sua precedenta acconciatura.

Come sarà diventata adesso?

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi a Verissimo

Lo scorso 5 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha avuto come ospiti Claudia Dionigi e il suo fidanzato Lorenzo Riccardi. L’influencer ha mostrato ai telespettatori ancora la sua stupenda pettinatura. In verità, la Toffanin ha invitato al contempo altri due volti noti di Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Claudia e Lorenzo hanno espresso il loro desiderio di avere un figlio.

Claudia Dionigi è diventata castana

Claudia Dionigi ha deciso di cambiare colore di capelli. L’influencer aveva, in verità, lasciato intendere su Instagram già qualche tempo fa alcuni cambiamenti. Tra i commenti un utente le aveva detto che un colore di capelli più scuro le sarebbe stato bene. Ora, in una delle sue ultime Instragram stories, Dionigi ha mostrato una chioma castana e ondulata caratterizzata da bellissimi riflessi. L’ex corteggiatrice ha annunciato: “Dite addio alla lady cobra bionda”.