Clizia Incorvaia incinta mostra la prima ecografia: “Saremo una famiglia”

Dopo aver annunciato la sua seconda gravidanza Clizia Incorvaia ha mostrato la sua ecografia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro avranno insieme il loro primo figlio e attraverso i social la modella ha mostrato le prime immagini della sua ecografia raccontando ai fan la sua felicità.

Clizia Incorvaia incinta: la prima ecografia

Più felice che mai Clizia Incorvaia ha mostrato ai fan la sua prima ecografia: lei e Paolo Ciavarro hanno confessato solo alcuni giorni fa di aspettare un bambino, ma per il momento non hanno rivelato se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia.

In un video condiviso via social la modella si è mostrata mentre si sottoponeva ad un’ecografia e ha immortalato il fidanzato, visibilmente emozionato di diventare padre per la prima volta. Per Clizia Incorvaia si tratta della seconda gravidanza: la modella è già madre della piccola Nina, nata durante la sua precedente unione con Francesco Sarcina. Clizia diventerà mamma per la seconda volta a 40 anni compiuti e a tal proposito, via social, ha lanciato un appello alle sue coetanee: “Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”, ha scritto, e ancora: “A noi donne mettono sempre quest’ansia di dover performare, cosa che l’uomo non ha mai avuto”.

Clizia Incorvaia: la reazione di Eleonora Giorgi

Dopo l’annuncio di Clizia e Paolo Ciavarro anche Eleonora Giorgi ha manifestato la sua felicità per l’arrivo del suo primo nipotino. “Pare che diventerò nonna! Che bello!”, ha scritto via social. In passato, quando Clizia e Paolo si erano abbandonati alla passione nella casa del GF Vip, l’attrice aveva mostrato qualche perplessità in merito al loro rapporto: “Non credo siano innamorati, vedo due ragazzi che si sono incontrati in due momenti della vita troppo diversi”, aveva affermato.

Oggi lei e la nuora andrebbero d’amore e d’accordo e avrebbero stretto un’importante legame.

Clizia Incorvaia: l’amore per Paolo

Nonostante le malelingue fossero pronte a giurare che la loro storia non fosse destinata a durare, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continuano a stare insieme e a quanto pare la loro storia procede a gonfie vele. Prima di annunciare la gravidanza i due avevano annunciato il loro fidanzamento e in tanti sono in attesa di sapere quando convoleranno a nozze.