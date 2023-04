Come è morto Lance Reddick?

Lance Reddick (60 anni) è stato trovato senza vita nella sua abitazione lo scorso 17 marzo. La star di John Wick sarà cremata secondo le volontà della famiglia dell’attore. Il certificato di morte, reso noto da TMZ, ha svelato le cause del decesso: cardiopatia ischemica, una condizione dovuta ad una patologia coronarica aterosclerotica. Il 60enne era noto per aver partecipato anche ad alcune serie tv come Bosch, The Wire e Resident Evil di Netflix. Il giorno dopo la morte i rappresentanti dell’attore sono stati i primi a spiegare come Lance sia morto per cause naturali.

I rappresentanti di Lance Reddick: “Rispettate la privacy della famiglia”

Nella dichiarazione dei rappresentanti di Lance Reddick, riportata da portali come Movie Player, viene specificato che con la sua morte l’attore “lascia la moglie Stephanie Reddick e i figli Yvonne Nicole Reddick e Christopher Reddick. Lance ci mancherà molto. Per favore, rispettate la privacy della sua famiglia in questo momento”.

Un uomo dedito al lavoro

Fino al giorno della sua dipartita, Lance Reddick è sempre stato dedito al suo lavoro: era recentemente impegnato nel tour promozionale di John Wick 4 uscito al cinema lo scorso 23 marzo, nel corso di cui aveva definito i colleghi Ian McShane e Keanu Reeves come parte della sua famiglia.