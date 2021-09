Come evitare interruzioni di corrente grazie ad un gruppo di continuità (UPS)

UPS sta per gruppo di continuità: forniscono affidabilità e protezione eccezionali e mantengono in funzione i sistemi critici dell'azienda.

Non sono molte le aziende che possono funzionare bene senza elettricità. Garantire la sua continuità ed efficacia è necessario in ambienti industriali, si immagini se gli affari stanno andando a gonfie vele, tutto sembra a posto con il mondo, ad un certo punto il sito perde potenza, le luci si spengono, gli schermi dei computer si oscurano, i macchinari si fermano e la produttività si arresta di colpo mettendo in pericolo vite, lesioni, sicurezza e danni. In media le aziende perdono collettivamente circa 50 miliardi di euro all’anno a causa di un’interruzione di corrente.

Queste premesse sottolineano la necessità di un piano di backup sicuro. Qualsiasi scenario di interruzione provoca preoccupazione tra i dipendenti, nonché stress e tensione per il team responsabile. Invece di lavorare in modo efficiente, tutti si riuniscono attorno a un tavolo per vedere o discutere la causa e cercare di mitigare i danni.

Ragioni comuni di perdita di potenza

Le cause di queste interruzioni di corrente vanno dalla possibile presenza di animali che si fanno strada nei trasformatori e in altri componenti, da usure del tempo, da cattiva manutenzione e da molti altri fattori. Sia che l’interruzione di corrente duri pochi secondi o diversi giorni, le operazioni aziendali devono continuare. E hanno bisogno di farlo continuamente e costantemente.

Ora si immagini uno scenario diverso quando si verifica un’interruzione dell’alimentazione. Un gruppo di continuità UPS fa funzionare tutto senza problemi durante un’interruzione a breve termine. Nel caso di un’interruzione a lungo termine, consente molto tempo per la conversione a una fonte di alimentazione alternativa, questo permette di non gettare l’azienda nel caos dando un vantaggio importante in termini di tempi, per trovare una soluzione valida.

Cosa sono i sistemi di alimentazione ininterrottibili?

UPS sta per gruppo di continuità. Molte persone non si rendono conto di quanto il mondo guidato dai dati abbia cambiato le esigenze energetiche complessive, poiché Internet e i big data in generale continuano ad aumentare la domanda di energia più pulita e affidabile. Sbalzi, picchi o cali di energia causano fluttuazioni e irregolarità che possono influire negativamente sulle apparecchiature e sui dati, pertanto i sistemi forniscono un flusso di alimentazione pulito, coerente e ininterrotto che protegge da tali effetti.

Molti si riferiscono al concetto di alimentazione di backup come un “piano di backup” e un UPS ne gioca un ruolo importante. Un UPS potrebbe essere una configurazione monofase o trifase e potrebbe essere alimentato da una serie di batterie per UPS o da un componente del volano.

In generale, un gruppo di continuità può essere qualsiasi cosa, dalla piccola scatola nera che si trova da qualche parte vicino alla scrivania e protegge il computer ai modelli da mega-tonnellate e megawatt con la capacità di alimentare grandi affari.

Un sistema ups serve molteplici scopi:

Protezione contro le interruzioni di corrente;

contro le interruzioni di corrente; Fornire un’alimentazione adeguata durante le interruzioni a breve termine e il tempo di “riposo” per la conversione all’alimentazione di backup;

durante le interruzioni a breve termine e il tempo di “riposo” per la conversione all’alimentazione di backup; Affina la qualità dell’energia quando raggiunge l’ufficio e l’attrezzatura;

dell’energia quando raggiunge l’ufficio e l’attrezzatura; Include una fonte di backup per le interruzioni a lungo termine, come i generatori.

In genere si troveano sistemi basati su batteria in operazioni più piccole come il computer di casa o in ufficio e la configurazione del volano in sistemi più grandi utilizzati per alimentare grandi strutture. L’UPS di tipo flywheel può aumentare o sostituire le batterie e fornire energia immediata, continua e ampia durante un’interruzione o durante il passaggio a una fonte di alimentazione alternativa.

Diversi sistemi UPS funzionano in modi diversi. Un UPS sarà normalmente uno dei tre tipi principali, o talvolta una combinazione di essi.

Vantaggi dei sistemi di alimentazione ininterrottibili

I punti di forza dell’efficienza di un UPS sono molteplici. Può proteggere da sbalzi di tensione o altre variazioni come distorsione di frequenza o cadute di tensione. I sistemi UPS classificati Energy Star possono aiutare a ridurre la perdita generale di energia fino al 55%. Ad esempio, un UPS da 1.000 kVA utilizzato in un’applicazione per data center potrebbe risparmiare fino a 18.000 euro all’anno sui costi energetici.

Altri vantaggi evidenti sono:

Continuità : nessuna interruzione delle apparecchiature critiche come i computer alle linee di produzione della fabbrica;

: nessuna interruzione delle apparecchiature critiche come i computer alle linee di produzione della fabbrica; Coerenza : l’elettronica all’interno di un UPS gli dice quando deve funzionare e attiva l’alimentazione alternata secondo necessità, il che elimina glitch o picchi e consente di spegnere in sicurezza i sistemi principali se e quando necessario;

: l’elettronica all’interno di un UPS gli dice quando deve funzionare e attiva l’alimentazione alternata secondo necessità, il che elimina glitch o picchi e consente di spegnere in sicurezza i sistemi principali se e quando necessario; Protezione : salvaguarda da tutti gli imprevisti dell’elettricità come sovratensioni, picchi, cali e guasti perché l’UPS essenzialmente rileva queste cose e passa all’alimentazione alternata prima che le anomalie causino danni.

: salvaguarda da tutti gli imprevisti dell’elettricità come sovratensioni, picchi, cali e guasti perché l’UPS essenzialmente rileva queste cose e passa all’alimentazione alternata prima che le anomalie causino danni. Filtro: un UPS line-interactive agisce come una sorta di filtro raffinando la potenza quando arriva nell’UPS, quindi regolando la sua uscita in modo che i sistemi interni ricevano un’alimentazione pulita, coerente e priva di anomalie.

Sebbene i sistemi UPS forniscano affidabilità e protezione eccezionali e mantengano in funzione i sistemi critici, richiedono investimenti e preparazione. L’UPS più piccolo per alimentare il tuo ufficio a casa o il tuo computer può costare diverse centinaia di euro.

I benefici superano i costi

A seconda delle opzioni e delle caratteristiche, il sistema UPS per un ospedale, un data center o un servizio medico di emergenza, ad esempio, potrebbe essere un investimento di decine di migliaia di euro, ma inizia a pagare immediatamente i ritorni in protezione. A lungo termine, un UPS efficiente può ripagarsi da solo in pochi anni basandosi solo sui costi energetici ridotti. Questo è uno dei tanti vantaggi dei gruppi di continuità.