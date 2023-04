Come fare lo SPID da casa online

Ecco come creare online da casa la propria Identità Digitale (SPID): i tempi di attivazione hanno un massimo di cinque giorni

SPID comodo. È possibile creare online da casa la propria Identità Digitale, necessaria ormai per avere a portata di click la maggior parte dei servizi della Pubblica Amministrazione (l’Inps ha deciso di sostituire con lo SPID i vecchi codici PIN, destinati ad andare presto in pensione). Ecco come fare: è necessario, anzitutto, scaricare sul proprio smartphone l’app gratuita PosteID. Basta poi seguire le istruzioni che seguono.

SPID gratuito con Poste Italiane

Per gli utenti titolari di BancoPosta oppure PostePay è possibile registrarsi con le credenziali del sito poste.it e, attraverso un SMS di validazione, ottenere la registrazione sull’app PosteID, il cui codice è riconosciuto anche dal sistema SPID. Altrimenti, ecco i passaggi da seguire: accedere al sito web posteid.poste.it; scegliere l’opzione Vuoi creare la tua Identità Digitale? e cliccare sul tasto giallo REGISTRATI; scegliere lo strumento di identificazione (via webcam, Carta d’Identità Elettronica o passaporto elettronico, Carta Nazionale dei Servizi) e proseguire con la registrazione.

SPID Poste, quanto tempo per l’attivazione?

Se la prima fase richiede il semplice invio dei propri dati personali al servizio del gruppo Poste Italiane, nella seconda fase è richiesta un po’ di pazienza (max 5 giorni) per avere in via definitiva uno SPID attivo e funzionante.