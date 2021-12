Come non ingrassare durante le feste natalizie

Come non ingrassare durante le feste non è così semplice, ma cercare di limitare le porzioni e saper dire no può aiutare a non prendere troppi chili.

Durante il cenone della vigilia o il pranzo di Natale, sono diversi i piatti e le pietanze che imbandiranno la tavola. Riuscire a non prendere chili è pressoché impossibile, ma con alcuni dei consigli qui seguenti spieghiamo come non ingrassare e mantenere una buona forma fisica nonostante i dolciumi e tutte le bontà che verranno servite.

Come non ingrassare durante le feste

Sono diversi i cibi e gli alimenti che si consumeranno in vista del Natale e delle festività. Tutti questi piatti mettono a dura prova il fisico e la salute a cui è difficile e impossibile resistere, il che significa accumulare grassi e calorie nei punti maggiormente critici. Non ingrassare durante questo periodo sembra una impresa non facile, anzi.

Alcuni tentano, fin da ora, di rimettersi in pari in modo da trovare degli stratagemmi per evitare di non ingrassare a Natale. Forse per molti non è possibile, ma sicuramente si può gioire e godere del banchetto delle feste senza ingrassare e mettere su un etto seguendo alcuni piccoli e semplici trucchi utili.

Prima di tutto, sarebbe opportuno non arrivare troppo affamati al cenone o al pranzo di Natale proprio per evitare di ingrassare e strafogarsi. Mangiare lentamente e assaporare il cibo che si consuma è utile per il processo digestivo, ma permette anche di saziarsi nel modo giusto senza eccedere troppo.

Si possono usare anche dei piccoli trucchi in cucina proprio per evitare di non ingrassare. Tra questi, al posto della frittura ipercalorica che porta moltissimi grassi, si può optare per metodi di cottura alternativi, come la griglia, al vapore o al cartoccio in modo da non esagerare con i condimenti e scegliere spezie quali la curcuma, lo zafferano e anche erbe aromatiche al posto del sale.

Come non ingrassare: consigli

Mettere su peso, accumulare grassi e chili in più a Natale e in generale nel periodo natalizio è più facile di quanto si pensi, ma si può anche evitare grazie a una serie di preziosi e utili consigli che spieghiamo in questo paragrafo e che possono essere utili per non esagerare con gli eccessi.

Le festività portano ad assumere cibi ricchi di calorie, grassi e condimenti e anche a fare meno attività fisica. Si sta spesso seduti a tavola o sul divano a smaltire ciò che si è consumato al pranzo. Sembra che durante questo periodo si arrivi a guadagnare fino a 1-2 kg in più rispetto al solito peso.

Una delle prime regole per evitare di ingrassare è imparare a dire qualche no, saper trovare un giusto compromesso non eccedendo nei bagordi e limitando le porzioni degli alimenti. No ai bis e si consiglia di optare per dei piatti e delle preparazioni semplici senza troppe salse o intingoli vari che sono ipercalorici. Per le bevande, optare per quelle aromatizzate o il tè verde, base dell’integratore Aloe Vera Slim.

Si consiglia anche di evitare gli extra, quindi no alla fetta di Panettone o al pezzo di cioccolato mentre si è davanti alla televisione a guardare un film di Natale. Nelle cene di fine anno, che siano in famiglia o con gli amici, bisogna evitare i carboidrati in eccesso, quindi no ai grissini, pane, crackers, ecc. Prestare attenzione anche ai formaggi e agli insaccati che sono ricchi di calorie.

Come non ingrassare nelle feste: rimedio naturale

