Come sta Platinette? Mauro Coruzzi si mostra in piedi dopo l'ictus

Come sta Platinette? Dopo l’ictus che l’ha colpito quindici giorni fa, Mauro Coruzzi si è mostrato ai fan in piedi. E’ ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni di salute stanno pian piano migliorando.

Come sta Platinette?

Quindici giorni fa, Platinette ha avuto un ictus. Prontamente ricoverato presso l’Ospedale Niguarda di Milano, ha vissuto attimi davvero delicati. Nelle scorse ore è tornato a mostrarsi sui social. Prima un post dal letto del nosocomio, adesso uno scatto che lo ritrae in piedi, “per la prima volta dopo 15 giorni“.

Platinette si mostra in piedi

A didascalia di una foto che lo ritrae in piedi, Platinette ha scritto:

“In piedi da solo per la prima volta dopo 15 giorni!! Viva la vita”.

Mauro Coruzzi si sta pian piano riprendendo. Anche se è ancora ricoverato in ospedale, se le sue condizioni continuano a migliorare potrebbe essere dimesso a giorni.

Platinette: la gioia dei fan nel vederlo in piedi

Vederlo in piedi è stata una gioia per amici e fan. Tanti i commenti di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Da Orietta Berti a Luca Ward, passando per Elena Sofia Ricci, Raimondo Todaro, Roberta Capua e Marco Liorni: tutti augurano una pronta guarigione a Platinette.