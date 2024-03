Arrivata la condanna del Tribunale di Padova, a sette anni dai fatti, a carico dell’ex rugbista italo-argentino, 41enne, Bruno Andres Doglioli per un placcaggio ai danni dell’arbitra Maria Beatrice Benvenuti.

Bruno Andres Doglioli condannato. Cos’è successo?

La vicenda risale all’11 dicembre 2016 ad Altichiero (Padova) dove si stavano fronteggiando il Valsugana Rugby e i Rangers Vicenza, all’epoca entrambe squadre di serie A.

Doglioli si lanciò, prendendola alle spalle, contro l’arbitra travolgendola, probabilmente perché indispettito da un’ammonizione a suo carico. L’arbitra rimase a terra per poi rialzarsi facendo proseguire la gara fino al fischio finale. Successivamente fu portata in ospedale dove per i traumi subiti ebbe 40 giorni di prognosi.

La decisione del Tribunale di Padova: condannato Andres Doglioli

La Procura aveva chiesto una condanna a 3 anni. Tuttavia, il Tribunale di Padova ha condannato l’uomo a un anno e due mesi di reclusione e 5mila euro di danni.

La decisione degli avvocati di Bruno Andres Doglioli dopo la notizia della condanna

L’ex giocatore, che ora vive a Parigi, si è sempre difeso dicendo che lo scontro non era stato volontario, ma che faceva parte di un’azione di gioco nel quale l’arbitra si è ritrovata in mezzo. I legali dell’ex giocatore hanno già annunciato ricorso in Appello.