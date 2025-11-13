Tre mesi circa all’inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in scena, sempre al teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, il conduttore Carlo Conti si troverebbe in difficoltà. Ma, per che cosa? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2026, chi al fianco di Carlo Conti?

C’è tantissima attesa nello scoprire chi saranno i 26 (o 28) Big in gara a Sanremo 2026 che, ricordiamo, si terrà dal 24 al 28 febbraio prossimi. Nelle ultime settimane però l’attenzione si è focalizzata su chi affiancherà Carlo Conti nel corso delle cinque serate, con un nome importantissimo della musica italiana venuto fuori negli ultimi giorni, ovvero quello di Laura Pausini. Secondo le indiscrezioni, il conduttore vorrebbe proprio la cantante romagnola come co-conduttrice della kermesse musicale ma, come riporta Alberto Dandolo sul Settimanale Oggi, ci sarebbe qualche problemino, che starebbe mettendo in difficoltà lo stesso Conti. Di cosa si tratta? Vediamolo ora insieme.

Sanremo 2026, Carlo Conti in difficoltà: “Condizioni assurde”

Come visto, Carlo Conti vorrebbe Laura Pausini come co-conduttrice a Sanremo 2026. Sul Settimanale Oggi, Alberto Dandolo, ha appunto parlato di una possibile trattativa in corso tra il conduttore e la cantante romagnola, solo che la Pausini, come condizione, vorrebbe “essere l’unica donna con questo ruolo a salire sul palco dell’Ariston. Sarebbe questa la richiesta avanzata da lei per partecipare alla prossima edizione della kermesse canora più importante del Paese.” Come spiega Dandolo, questa condizioni starebbe complicando la trattativa, in quanto Conti non sarebbe dell’idea di non avere altre presenze femminili sul palco. Come finirà? Le prossime settimane saranno decisive, con la Pausini che intanto, come scrive Dandolo: “tira dritto e si tuffa anima e corpo alla preparazione del mega show protagonista del suo nuovo tour mondiale, che partirà dalla Spagna a fine marzo.”