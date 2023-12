Confcommercio conferma la crescita zero del Pil in Italia nell'ultimo mese del 2023: ma ci sono anche segnali positivi

Confcommercio analizza il trend di crescita del Pil italiano, una tendenza che si è quasi arrestata ultimamente e che anche a dicembre non si invertirà. “A dicembre la crescita del Pil italiano sarà a zero” – spiega la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.

Confcommercio, l’analisi sul Pil di dicembre: i dati

“Il 2023 si chiude all’insegna del rallentamento generalizzato, ma non mancano preziosi spunti di vitalità economica, seppure deboli e incerti. In questo senso vanno letti sia il recupero delle vendite reali in ottobre sia la crescita della fiducia delle famiglie a novembre” – spiega Confcommercio prevedendo una variazione nulla in termini congiunturali del Pil a dicembre e dello 0,6% nel confronto annuo. Non è tutto negativo, però, perché nel corso del 2023 si è rimasti in linea con le indicazioni della Nadef (+0,8%).

Confcommercio, l’analisi sul Pil di dicembre: punti a favore

Non solo, l’occupazione, secondo quanto si apprende dai dati, si difende bene, anche meglio di quanto ci si potesse aspettare a fine 2022. Una grossa fetta dipende anche dalla grande massa di turisti venuti in Italia nei mesi di agosto e settembre, mentre la settimana del black friday ha confermato vivacità nella propensione al consumo.