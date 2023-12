L’indagine relativa alle ritenute fiscali di Airbnb tra il 2017 e il 2021 si è conclusa: il portale statunitense dovrà pagare 576 milioni di euro.

Airbnb e Agenzia delle Entrate: accordo trovato

«Stiamo anche proseguendo il confronto costruttivo con le autorità per quanto riguarda il periodo 2022-2023. L’Italia è un mercato importante per Airbnb. […] La società pagherà, complessivamente, 576 milioni di euro, di cui circa 353 milioni per le ritenute dovute e non versate, 174 milioni a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni commesse e 49 milioni di interessi».

Questo si legge nell’ultima nota dell’Agenzia delle Entrate, in relazione all’indagine che era in corso nei confronti di Airbnb, la famosissima piattaforma statunitense che mette in contatto persone in cerca di un alloggio con altre che dispongono di uno spazio extra da affittare.

Il motivo della multa

Un accordo tra l’istituzione italiana e il colosso statunitense, trovato a causa della ritenuta sui redditi degli host non professionali derivanti da locazioni brevi – “cedolare secca” – in relazione agli anni fiscali dal 2017 al 2021. Inoltre, Airbnb rinuncia a cercare di recuperare dagli host le ritenute fiscali per questo periodo.

A inizio novembre la procura di Milano aveva ottenuto il sequestro di 779 milioni per reati fiscali contestati ad Airbnb.