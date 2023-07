Allarme alluvioni in Corea del Sud. Dal 9 luglio scorso gran parte delle province della nazione è stata colpita da piogge massicce che hanno causato inondazioni mortali: almeno quaranta le vittime accertate, diecimila le persone evacuate.

Trentamila abitazioni senza elettricità

Tra domenica 16 e lunedì 17 luglio i soccorritori hanno recuperato i cadaveri di tredici persone morte nell’inondazione di un tunnel a Cheongju, nella provincia del Chungcheong Settentrionale: quindici veicoli, tra cui un pullman, sono rimasti intrappolati nel sottopasso lungo quasi settecento metri che, secondo quanto dichiarato dalle autorità, si è riempito di acqua in due o tre minuti. La mancata chiusura del tunnel e la scarsa risposta all’allarme maltempo da parte delle autorità locali stanno generando non poche polemiche da parte della popolazione sudcoreana.

Sessanta centimetri di pioggia in tre giorni

Rientrato a Seul dopo una visita di stato in Ucraina, il premier Yoon Suk-yeol non ha tardato ad accusare gli amministratori locali dello scarso rispetto delle indicazioni del governo in caso di inondazioni, sottolineando come eventi climatici estremi come quello in corso si accingano a essere sempre più frequenti: «Dobbiamo accettare che il cambiamento climatico stia già causando i suoi effetti e dobbiamo farci i conti». Attualmente novecento uomini sono impegnati nelle operazioni di salvataggio e recupero dei cadaveri. Oltre a quella del Chungcheong Settentrionale, una provincia particolarmente colpita dalle piogge è quella montuosa del Gyeongsang Settentrionale, dove sono morte diciannove persone a causa delle frane. Per le precipitazioni nelle province più colpite, è stata stimata la caduta di sessanta centimetri di pioggia in settantadue ore (in Corea del Sud abitualmente cadono fra i cento e i centottanta centimetri di pioggia all’anno).