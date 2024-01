Ritirati dal commercio alcuni lotti di Cornetti Conad. L’avviso pubblicato sul sito ufficiale della catena di supermercati.

A seguito di una segnalazione, ritirati cornetti Conad

Dopo una segnalazione, il ritiro dagli scaffali su diversi tipi di cornetti di pasta sfoglia, commercializzati con il marchio Conad.

Si tratta di cornetti: classici, con crema al cioccolato, all’albicocca e con crema pasticcera.

I lotti dei cornetti ritirati nei supermercati Conad

Il ritiro è avvenuto sui seguenti lotti:

Cornetti classici, in confezioni da 240 grammi (codice EAN 8003170004153); cornetti albicocca, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046160); cornetti con crema al cioccolato, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046177); cornetti con crema pasticcera, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170021433).

Ritirati cornetti Conad, interviene l’azienda

Sul sito dell’azienda si legge una nota in merito alla vicenda: