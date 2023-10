Antonio Esposito, amico di Nicolò Zaniolo e nipote di Maurizio Petra, il pregiudicato napoletano noto come la principale fonte delle rivelazioni di Fabrizio Corona sui presunti calciatori scommettitori, ha smentito l’ex re dei paparazzi facendo chiarezza. Nel corso di un’intervista esclusiva con La Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro di 33 anni, un tempo giovane promessa dell’Inter nella stagione del Triplete (2010), ma poi vittima di un grave infortunio al ginocchio, nega categoricamente le affermazioni fatte dal fratello di sua madre, il quale nonostante tutto sostiene di “parlare per aiutare mio nipote”.

Corona smentito da Esposito: le rivelazioni

Le rivelazioni di Antonio Esposito, se confermate, potrebbero portare alla luce una serie di reati che coinvolgono il suo nome. La Verità indica il 33enne come un amico fidato di Nicolò Zaniolo e il suo braccio destro a Roma, dove i due avrebbero condiviso un appartamento affittato da Francesco Totti, all’attaccante dell’Aston Villa.

Corona smentito da Esposito: i presunti reati

Come informa Repubblica, a Roma, Esposito, originario di Napoli ma residente a Beverino, in provincia della Spezia, e amico di Zaniolo, avrebbe presumibilmente gestito una sorta di bisca clandestina, diventando il “banco” delle scommesse e accumulando debiti per oltre 200.000 euro. Si dice che fosse anche disposto a fungere da prestanome per le puntate di Zaniolo, una pratica proibita dal codice di Giustizia sportiva.

Corona smentito: Esposito nega le accuse

Tuttavia, Antonio Esposito nega categoricamente queste affermazioni: “Mai scommesso per conto di Nicolò, anche se sono amico suo e della sua famiglia. Ora non ho più contatti con lui, a volte sento la madre: ‘Come va?’. Cose così”.