Coronavirus, bilancio del 14 novembre 2021: 7.569 casi e 36 morti

Le autorità hanno diffuso il bilancio relativo ai nuovi casi di positività al coronavirus registrati nella giornata di domenica 14 novembre 2021.

Il Ministero della Salute, in collaborazione con le amministrazioni regionali e l’Istituto Superiore di Sanità, ha diramato il bilancio relativo alla pandemia da coronavirus in Italia, aggiornato alla giornata di domenica 14 novembre 2021.

A fronte dei dati segnalati nel corso di sabato 13 novembre, nella giornata di domenica 14 novembre sono stati individuati 7.569 soggetti positivi al Covid (ieri 8.544), 36 decessi (ieri 53) e 3.411 guarigioni/dimissioni (ieri 4.033).

Nella giornata di domenica 14 novembre, poi, le dosi di vaccino complessivamente somministrate in Italia hanno raggiunto un totale di 92.063.774 inoculazioni. Le prime dosi iniettate sono pari a 49.783.993, pari al 93,23%% della popolazione italiana over 12. Le seconde dosi corrispondono a 42.279.781, pari al 79,18%% della popolazione italiana over 12.