Coronavirus, bilancio del 5 agosto 2021: 7.230 nuovi casi e 27 morti in più

È stato pubblicato dal ministero della Salute il bilancio che mostra i casi di Coronavirus aggiornati a giovedì 5 agosto 2021: i dettagli.

Come ogni giorno anche giovedì 5 agosto 2021 è stato pubblicato il bilancio dell’emergenza Coronavirus con i casi aggiornati. Secondo quanto riportato dal ministero della Salute, in accordo con regioni, province autonome e Istituto superiore di Sanità, i nuovi positivi in Italia sono 7.230, le nuove vittime invece sono 27.

Bilancio Coronavirus 5 agosto 2021, i dati

Il numero dei tamponi effettuati è di 212.227, il tasso di positività tocca quota 3,4%. Si registra un aumento per i ricoverati nei reparti ordinari (+100), così come per quelli in terapia intensiva (+8). Attualmente la campagna vaccinale procede, le vittime sono infatti in netto calo rispetto agli scorsi mesi. I guariti sono invece 3.371.

Bilancio Coronavirus 5 agosto 2021, il confronto con il giorno precedente

Durante invece la giornata mercoledì 4 agosto 2021 sono stati registrati 6.596 casi positivi, 21 decessi e 3.565 guarigioni/dimissioni. Il conteggio totale dei tamponi effettuati è di 215.748 unità. Fino all’ultimo dato Di mercoledì 4 agosto 2021, il totale complessivo dei casi di Covid-19, a partire dall’inizio della pandemia in Italia, parla di 4.369.964 contagi, 128.136 vittime, 4.144.608 guariti e 97.220 persone attualmente positive.