Covid, Matteo Salvini mostra il risultato del tampone: “Negativo”

Matteo Salvini, con un video condiviso sui social network, ha annunciato di essere negativo al Covid, mostrando il risultato del tampone.

Matteo Salvini negativo al Covid

Matteo Salvini, leader della Lega, qualche giorno fa aveva annunciato a tutti di essere risultato positivo al Covid.

Dopo “10 giorni chiuso in casa“, come lui stesso ha scritto sui social network, ora il politico è finalmente risultato negativo. Lo ha comunicato lui stesso, in un video ironico condiviso sui social, con il sottofondo della canzone “Penso positivo” di Jovanotti. Salvini si è mostrato seduto su un divano all’aperto, tra libri e appunti di lavoro. “No, no, no, è negativo” ha commentato il leader della Lega, rispondendo alla canzone del cantante.

Il tampone negativo

Matteo Salvini ha scelto un modo ironico per comunicare a tutti di essere negativo al Covid. Era risultato positivo lo scorso 3 febbraio, mentre si stava recando alla Camera per il giuramento del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il politico è stato dieci giorni in isolamento, chiuso nella sua abitazione, e ora è di nuovo libero. “E dopo 10 giorni chiuso in casa, finalmente oggi… Buona domenica, Amici!” ha scritto sul suo posto, comunicando che il tampone è finalmente diventato negativo.