Covid, oltre 10mila classi in Dad in tutta Italia

Covid, in Italia oltre 10mila classi sono tornate in Dad. Antonello Giannelli, presidente Anp: "Supportare le Asl perché ce n'é bisogno"

Crescono i contagi anche in Italia e oltre 10mila classi sulle 400mila complessive sono attualmente in Dad. L’appello dell’Anp.

Ad oggi in tutta Italia ci sono circa 10mila classi su un totale di 400mila che sono tornate alla didattica a distanza a causa del Covid-19.

A comunicarlo è Antonello Giannelli, presidente dell’Anp – Associazione nazionale Presidi. Il sig. Giannelli ha commentato questi numeri confrontandoli comunque con quanto accaduto lo scorso anno, in piena pandemia:

«Rispetto al totale non c’è paragone e comunque non c’è paragone rispetto ad un anno fa. Certamente la pandemia è in risalita, devono essere le misure approvate dal governo a porre un freno a questa risalita perché nessuno si vuole ritrovare in una situazione comparabile a quella dell’anno scorso».