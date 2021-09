Cremona, 20enne uccide la madre a coltellate e scappa: ricercato dalla polizia

Il delitto avvenuto a Cremona è costato la vita a una donna: polizia a caccia del figlio 20enne, autore dell’omicidio.

Un omicidio è avvenuto a Cremona durante la giornata di giovedì 23 settembre 2021. Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a coltellate la madre. Il giovane è fuggito ed è attualmente ricercato dal personale di polizia. La vicenda è accaduta nel quartiere Cambonino.

Il delitto sarebbe avvenuto al quinto piano di uno stabile in via Panfilo Nuvolone.

Omicidio a Cremona, cosa è accaduto

Non si conosce il nome della vittima, così come dell’aggressore. Sul posto è arrivato il personale di polizia per dare la caccia all’autore del delitto. Nel quartiere è giunto anche il personale sanitario che, però, non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna. Le indagini proseguono ed è caccia al 20enne.

Omicidio a Cremona, caccia al 20enne

Sul posto c’è un dispiegamento di forze con agenti dotati di giubbotto antiproiettile. Caccia al giovane nel quartiere Cambonino. Al momento del delitto in casa ci sarebbe stato solo il giovane con la madre. L’allarme è stato lanciato dal marito della donna che avrebbe trovato la moglie in gravissime condizioni nella stanza da letto dell’appartamento. L’arrivo del 118 non ha però potuto fare altro che constatare il decesso.

Intanto il figlio sarebbe in cura per problemi psichiatrici: questo è quanto riportato da Rai News. Attualmente non si sa dove possano essersi recato, la polizia è sulla sue tracce.

Omicidio a Cremona, polizia in azione

Il ragazzo avrebbe prima colpito la madre e poi si sarebbe dato alla fuga. Al momento non si conosce il movente dell’aggressione mortale. La polizia sta setacciando la zona per trovare quanto prima il ragazzo, nonché capire cosa sia accaduto nell’appartamento che si trova nel quartiere Cambonino.