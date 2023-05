Cricca non ha dimenticato il territorio in cui è cresciuto ed è tornato a dare una mano nel momento del bisogno.

Durante la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi 22, il cantautore Cricca aveva spesso parlato del suo legame con Riccione e l’Emilia-Romagna, regione dov’è cresciuto. Affetto ricambiato dalla cittadina in provincia di Rimini, come evidenziato dai post pubblicati sui social dall’amministrazione comunale.

Cricca torna in Emilia-Romagna per dare una mano ai “cesenati che avevano le cantine piene d’acqua”

Nei giorni successivi alla terribile alluvione che ha colpito parte dell’Emilia-Romagna, Cricca non ha quindi fatto mancare il suo sostegno alla sua terra. Anzi, il giovane artista si è tirato su le maniche ed è andato a dare una mano a ripulire, come ha raccontato nelle sua storie di Instagram. “Oggi sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d’acqua, le case allagate e tutto il resto”, ha spiegato Cricca.

“C’è tanta gente che ha bisogno anche solo di una semplice catena umana per riempire i secchi d’acqua”

“Parlo ai giovani romagnoli come me, ma non solo… Nei prossimi giorni chiunque volesse venire a dare una mano. C’è tanta gente che ha bisogno anche solo di una semplice catena umana per riempire i secchi d’acqua. Fate girare. La Romagna non molla“, è l’appello lanciato da Cricca sui suoi social.

