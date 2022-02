Crisi M5s, Grillo: “Conte leader? Non l’ho mai messo in dubbio”

La crisi del M5s prosegue, ma Grillo e Conte si dichiarano uniti per fare ricorso al Tribunale di Napoli.

Beppe Grillo, l’Elevato, è sceso a Roma per incontrare Giuseppe Conte dopo l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha congelato lo statuto del M5s e messo in crisi la leadership fin qui esercitata dall’ex Presidente del Consiglio. I due si sono incontrati nella serata di ieri, 10 febbraio, alla presenza dei legali, nello studio del notaio Luca Amato.

Crisi M5s, Grillo incontra Conte

La riunione è durata circa due e mezza con il M5s che punterebbe al ricorso al Tribunale di Napoli e dunque ad una revoca del provvedimento. “Stiamo lavorando per il futuro del Movimento. Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del M5S, quindi state tranquilli”, queste le parole di Grillo al termine del vertice.

Crisi M5s, Grillo dà fiducia a Conte

Il fondatore del MoVimento non ha poi mancato di sottolineare come la leadership di Conte non sia mai stata messa in dubbio.

“Conte confermato come leader? Certamente – ha detto il comico genovese – chi ha mai messo in dubbio questa roba qua, ma state scherzando?”

Grillo e Conte insieme per risolvere la crisi del M5s

Indicative della strada comune scelta dall’Elevato e dal leader – sospeso – pentastellato sono anche le parole dello stesso Conte: “Abbiamo avuto una riunione, abbiamo esaminato tutti gli aspetti giuridici.

Siamo fiduciosi – continua – offrendo al Tribunale un nuovo documento, che potrà essere riconosciuta la piena validità delle delibere assembleari contestate”.