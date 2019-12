Alimenti per i poveri: i poliziotti di Bari donano i loro buoni pasto

La Polizia di Bari ha donato i buoni pasto degli agenti per acquistare alimenti per i poveri da donare alle associazioni.

Nelle giornate del 19,20 e 21 dicembre a Bari si è tenuta un’iniziativa benefica che ha coinvolto gli uomini del IX reparto Mobile di Bari per la raccolta di alimenti per i poveri. Gli agenti hanno infatti donato una cospicua quantità di buoni pasto acquistando così dei generi alimentari da donare alla associazioni che si occupano di aiutare i più bisognosi soprattutto in questi giorni di festività: la cifra raccolta si aggira attorno ai 16 mila euro.

Alimenti ai poveri

L’iniziativa promossa dalla Polizia di Bari ha raccolto un grandissimo successo e il valore degli alimenti ha raggiunto i 15.900 euro, frutto della generosità degli agenti e delle loro famiglie che hanno rinunciato a circa 3 mila euro di buoni pasto maturati nel corso dell’anno 2019 privandosene per donarli a chi ne aveva più bisogno.

A completare l’operazione ci ha pensato la società che gestisce la mensa polifunzionale della Polizia di Stato che ha aggiunto di suo pugno una parte di donazione permettendo di acquistare ancora più derrate da donare a poveri e bisognosi.





Il lavoro delle associazioni

L’operazione benefica è durata alcuni giorni ed è culminata con l’acquisto di cibo e alimenti per un valore che raggiunge quasi i 16 mila euro. Le derrate sono state quindi raccolte e distribuite a diverse associazioni di Bari e provincia tra cui l’associazione Incontra, l’opera Salesiana Sacro Cuore di Cisternino, la Congregazione Suore dello Spirito Santo e la Comunità educativa 16 agosto. Saranno i volontari di tali associazioni a distribuire nei giorni delle festività natalizie le derrate ai bisognosi di aiuto.