Omicidio-suicidio Avigliana. Diffuse ultime parole di Stefania, uccisa con un colpo di badile: "Presto venite, la situazione sta degenerando”.

Diffuse le ultime parole di Stefania Viziale, la donna di Avigliana uccisa dal marito Gian Vittorio Manassero con un colpo di badile. “Presto venite, chiamate qualcuno, la situazione sta degenerando”, avrebbe detto la donna durante l’ennesima lite con il coniuge, terminata poi in tragedia.

Le ultime parole della Viziale

Le ultime parole di Stefania Viziale prima di essere brutalmente uccisa da Gian Vittorio Manassero, il marito, sono state probabilmente gridate ancora con la speranza di chi pensava di potersi salvare. “Presto venite, chiamate qualcuno, la situazione sta degenerando”, una richiesta arrivata via telefono al centro di igiene mentale dove l’uomo era in cura, il quale si sarebbe a sua volta tolto la vita dopo aver ucciso la donna. Entrambi sarebbero morti con un colpo di balestra: quello di Manassero sarebbe però suicidio.

Una tragedia consumatasi nella serata di lunedì 13 gennaio in provincia di Torino, ad Avigliana, all’imbocco della Valle di Susa. Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, a dare l’allarme prima di morire sarebbe stata proprio la Viziale.





Un grido d’aiuto

“Vi prego, aiutatemi“, avrebbe continuato la 48enne. Un grido d’aiuto subito inoltrato ai Carabinieri, che nonostante il pronto intervento sarebbero giunti quando ormai era troppo tardi. Il cancello dell’abitazione della coppia, situata in una zona rurale in via Pietra Piana, sarebbe stato a guardia di due dobermann per i quali è stato necessario l’intervento del canile. In base ai primi accertamenti, il 54enne avrebbe colpito la moglie al capo con un badile, sparandole poi una freccia in pieno viso con una balestra, un’arma in libera detenzione con la quale si sarebbe poi tolto la vita sparandosi a sua volta in volto.

Le indagini, ora in corso, serviranno per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia. Manassero, incensurato, era da tempo in cura per problemi mentali: secondo quanto affermato dai vicini, la coppia era nota per le frequenti discussioni. Maggiori informazioni verranno rese note nelle successive ore a termine dei rilievi degli esperti.