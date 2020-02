Coronavirus a Siracusa: cinese con tosse sotto osservazione in ospedale

Un uomo cinese è sotto osservazione all'ospedale Umberto I di Siracusa: a causa di una tosse sospetta si attendono i test per coronavirus.

Non avrebbe alcun sintomo febbrile l’uomo di origine cinese ricoverato all’ospedale Umberto I di Siracusa come possibile sospetto di coronavirus. Tuttavia, avrebbe presentato la tosse e i medici hanno deciso di avviare i protocolli di sicurezza. L’Azienda sanitaria regionale attende gli esiti che dovrebbero arrivare dai test del centro di riferimento di Catania. Nel frattempo, l’uomo rimane sotto controllo.

Paura a Siracusa, dove un uomo di origine cinese ma residente nella città, avrebbe presentato una tosse sospetta: sono stati avviati i test per coronavirus. Da quanto si apprende, inoltre, l’uomo non avrebbe presentato alcun sintomo febbrile o respiratorio, ma rimane comunque un caso sospetto. L’Azienda sanitaria regionale ha avviato i protocolli di sicurezza in attesa di ricevere gli esiti dei test effettuati sul paziente.

L’uomo si trova ricoverato all’ospedale Umberto I di Siracusa dalla serata di domenica 16 febbraio.

Salvatore Lucio Ficarra, il direttore generale dell’Asp di Siracusa ha detto: “I sanitari non hanno indizi preoccupanti nonostante tutte le analisi effettuate”. “I medici – ha poi proseguito – stanno seguendo un caso che però ad oggi non ha nessuna evidenza clinica del coronavirus, anzi. In mattinata arriveranno i risultati del test specifico eseguito e subito inviato al centro di riferimento di Catania”. L’uomo rimane tuttavia “precauzionalmente monitorato”. Le ultime condizioni cliniche diffuse dall’ospedale parlano di un paziente con “tosse senza febbre e senza altri sintomi”.