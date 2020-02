Una scossa di terremoto di 2,5 gradi della scala Richter è stata avvertita nelle prime ore del 24 febbraio a Sovere, in provincia di Bergamo.

Attimi di tensione in provincia di Bergamo, dova una scossa di terremoto di 2,5 gradi della scala Richter è stata registrata nelle prime ore di lunedì 24 febbraio nel comune di Sovere, nei pressi del lago d’Iseo. Stando ai dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito intorno alle ore 3.11 di lunedì mattina, destando dal sonno numerosi residenti della zona che hanno subito comunicato sui social di aver percepito un forte boato.





Terremoto a Sovere, in provincia di Bergamo

Esaminando i dati dell’Ingv sul terremoto nella provincia di Bergamo, possiamo notare come la scossa sia stata registrata a un chilometro a sud ovest del comune di Sovere, mentre l’ipocentro fosse situato a circa nove chilometri di profondità nel sottosuolo.

Data la bassa intensità del sisma non sono stati riscontrati danni a cose o persone.

Nel Nord Italia peraltro la sismicità è tendenzialmente molto bassa (ad eccezione delle zone al confine con la Slovenia in Friuli-Venezia Giulia) e l’ultimo forte sisma che si ricordi fu quello del 24 novembre del 2004 con epicentro a Salò, sulle rive del lago di Garda. In quell’occasione i sismografi registrarono una magnitudo di 5,2 gradi della scala Richter.

Il tam tam sui social

Nonostante la bassa intensità del sisma, numerose persone hanno potuto avvertirlo distintamente dato che l’epicentro era situato in una zona densamente popolata. Sui social in pochi minuti si è sviluppato un vero e proprio tam tam con commenti come: “L’ho sentito benissimo anche io ero seduto sul divano la stufa se messa a tremare”, ma anche: “A me è sembrato più un boatoche un terremoto …

comunque si….sentito”.