Paura a Palermo dove una turista proveniente dal Nord Italia ha presentato dei sintomi influenzali ed è stata sottoposta ai test per coronavirus.

Sono oltre 220 i casi di coronavirus confermati in Italia: l’ultimo caso sospetto riguarda una donna bergamasca a Palermo. La turista, infatti, avrebbe presentato dei sintomi sospetti e perciò è stata ricoverata per effettuare gli opportuni accertamenti. Da quanto si apprende la signora è in vacanza nel capoluogo siciliano con alcuni amici: nell’hotel nel quale alloggia la donna sono in corso gli accertamenti.

Coronavirus a Palermo: test in corso

Sarebbe stata ricoverata al nosocomio Cervello la donna di Bergamo in vacanza a Palermo: avrebbe presentato dei sintomi sospetti ed è stata sottoposta al test per coronavirus. Alcune linee di febbre e sintomatologia tipica dell’influenza stagionale, ma la paura che possa aver contratto il Covid-19 è alta. Dopo una prima visita effettuata dalla guardia medica, quindi, è scattato il controllo in ospedale.

L’hotel nel quale alloggiava la donna insieme ad alcuni amici è stata controllato interamente. Il personale all’interno, però, dice di non “essere autorizzato” a riferire nulla. Inoltre, si ritiene tranquillo rispetto alla situazione. Nella giornata di lunedì 24 febbraio, invece, sono stati smentiti i due casi sospetti a Napoli e Nettuno.





L’hotel in cui alloggia la donna si trova nel pieno centro di Palermo. In caso dovesse risultare positiva ai test, però, occorrerebbe accertare tutti i suoi spostamenti e controllare tutte le persone con le quali è entrata in contatto la turista. Seguiranno aggiornamenti sui risultati di test effettuati sulla turista.