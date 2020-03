La fuga dai carabinieri di un arbitro di calcio di Macerata è finita con la morte dell'uomo investito da un treno

Antonio Martiniello, ex arbitro di calcio in campionati dilettantistici di 31 anni, è il protagonista del triste fatto di cronaca avvenuto a Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata. L’uomo è morto investito da un treno, mentre fuggiva dai Carabinieri. Un incidente, che però al momento non escluderebbe anche l’ipotesi di un gesto volontario.

Calcio, morto arbitro con Daspo e precedenti

L’uomo aveva già diversi precedenti. Lo scorso febbraio era stato sottoposto a Daspo sportivo dopo che, nella partita si Seconda Categoria tra il Borgo Mogliano e Montottone da lui arbitrata, aveva colpito con un forte testata un giocatore, il portiere Matteo Ciccioli. Non ci sarebbe però solo questo. Martiniello era in questo periodo agli arresti domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico, a seguito di una denuncia per stalking di una sua ex compagna.

Un profilo dunque non nuovo ad attacchi di ira o episodi poco lodevoli, che questa volta l’hanno portato alla morte.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle prime ricostruzioni i Carabinieri, proprio grazie al meccanismo del braccialetto elettronico, avrebbero capito che l’uomo aveva infranto il d0vere di rimanere all’interno della propria abitazione. Presentatisi a casa dell’arbitro per arrestarlo, gli uomini delle forze dell’ordine avrebbero ottenuto resistenza da parte dell’uomo che si sarebbe barricato in casa. Stando a quanto riportato al Resto del Carlino edizione di Macerata, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati per aprire la porta della casa in cui l’uomo si era rintanato, lo stesso avrebbe provato un fuga in extremis purtroppo per lui finita malissimo.

Mentre correva sui binari della vicina stazione, è stato in difatti travolto da un treno. Gli inquirenti non escluderebbero neanche l’ipotesi che si possa trattare di un gesto volontario.