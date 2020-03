Coronavirus, il decreto Cura Italia prevede la proroga delle scadenze per il rinnovo di alcuni documenti, tra cui la patente di guida.

Nel decreto-legge Cura Italia firmato dal premier Giuseppe Conte è contenuta anche la proroga dei termini per il rinnovo della patente di guida. Quest’ultima potrà essere rinnovata fino al 31 agosto 2020. In piena emergenza coronavirus, slitta il rinnovo anche per la carta d’identità a fine agosto: il documento resta valido fino a quel momento, fatta eccezione in caso di espatrio.

Proroga per il rinnovo della patente per coronavirus

In Italia chi possiede una patente di guida con data di scadenza successiva all’emanazione del decreto Cura Italia (cioè in data successiva al 17 marzo) avrà la possibilità di rinnovarla entro il 31 agosto. La proroga dei termini per il rinnovo della patente sono dettati dal tentativo di evitare ogni tipo di assembramento, anche negli uffici pubblici, per rallentare il più possibile la trasmissione del coronavirus. In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, non ci sarà nessuna multa.

A partire dal 1° settembre, però, chi sarà sorpreso a guidare con la patente scaduta sarà sottoposto alle sanzioni previste dal Codice della strada, che comprende una sanzione pecuniaria di importo variabile e il ritiro della patente.

Da questo momento il conducente ha 10 giorni per sottoporsi a visita medica e procedere al rinnovo della patente, che potrà ritirare presso la Polizia Locale. Trascorsi 10 giorni il documento andrà ritirato in Prefettura.





Nello stesso decreto è prevista anche una voce che riguarda la revisione dell’autovettura: la scadenza della revisione obbligatoria è posticipata al 31 ottobre, per tutti i veicoli da sottoporre a controllo periodico entro il 31 luglio. La validità del foglio rosa con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile, invece, resterà valido fino al 30 giugno.