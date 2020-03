In serata il capo della Protezione Civile Borrelli ha diramato il nuovo bilancio dei contagi da coronavirus, che sale a 54.030 casi e 6.821 decessi.

Come di consueto, anche nella serata del 24 marzo è giunta la conferenza stampa del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha comunicato il nuovo bilancio dei contagi in merito all’emergenza coronavirus. I dati delle ultime 24 ore mostrano un ulteriore incremento del numero assoluto degli infetti con 54.030 casi in tutta Italia e 6.821 morti in totale, a cui vanno inoltre aggiunte le 8.326 guarigioni (894 in più da ieri).

Coronavirus, il bilancio dei contagi oggi

Il Dipartimento della Protezione Civile ha in seguito pubblicato la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati regione per regione, con i territori italiani epicentro della pandemia che rimangono ancora quelli maggiormente colpiti dal coronavirus. Al primo posto per numero di contagi troviamo infatti la Lombardia con 19.868 casi attualmente positivi, l’Emilia Romagna con 7.711 e il Veneto con 5.351.

A seguire troviamo Piemonte e Marche con rispettivamente 5.124 e 2.497 casi ciascuna, mentre più a sud abbiamo la Toscana con 2.519 contagi, la Liguria con 1.692, il Lazio con 1.545, la Campania con 992, la provincia autonoma di Trento con 975, la Puglia con 940, il Friuli-Venezia Giulia con 848, la Sicilia con 799, la provincia autonoma di Bolzano con 699, l’Abruzzo con 622 e l’Umbria con 624 casi.

Tra i cento e i quattrocento contagi troviamo invece la Valle d’Aosta con 379, la Sardegna con 395 e la Calabria con 304. Al di sotto dei cento contagi rimangono infine la Basilicata con soltanto 91 casi di coronavirus; e il Molise con soli 55 contagi. Al momento, dei 54.030 contagiati 28.697 si trovano in isolamento domiciliare, 21.937 sono ricoverati con sintomi di vario genere mentre 3.396 sono in terapia intensiva.

Il dato della terapia intensiva

Tra i numeri che emergono nel bilancio del 24 marzo si sottolinea il dato dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Lombardia, che ammonta a sole 11 persone. Si tratta, come specificato anche dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, di uno dei dati più bassi degli ultimi giorni e che va di pari passo con l’ingente riduzione di 173 ricoveri non in terapia intensiva avvenuta nella giornata del 23 marzo.





Poche ore prima, la portavoce dell’Oms Margaret Harris aveva parlato a Ginevra di barlume di speranza in riferimento alla gestione italiana dell’emergenza coronavirus: “Negli ultimi due giorni abbiamo visto un minor numero di nuovi casi e di morti, ma è ancora molto, molto presto” per fare delle valutazioni ottimistiche.