In provincia di Cremona il Coronavirus ha contagiato quattro fratelli, ai quali si è aggiunta anche una donna. Qualcuno però è riuscito a guarire.

A Trigolo, nel cremonese, quattro fratelli sono stati contagiati dal Coronavirus. Il dramma che li vede coinvolti ha sconvolto tutto il paese: due di loro sono purtroppo deceduti, mentre gli altri stanno lottando per la vita in ospedale.

Quattro fratelli con il Coronavirus

Il primo a spegnersi era nato nel ’51, nella giornata di martedì 24 marzo 2020 è stato raggiunto in cielo da uno dei fratelli. La polmonite da Coronavirus prosegue a mietere vittime nel trigolese. Dopo la morte di due su quattro fratelli, anche una donna è purtroppo deceduta martedì. I contagiati nel paese sono 20, mentre i morti salgono a 5.

I contagiati nel cremonese

La situazione a Cremona e provincia è preoccupante, con un totale ad ora di 3,061 positivi al Coronavirus. Nella notte fra lunedì 23 e martedì 24 marzo, un anziano di 73 anni ricoverato presso l’ospedale Maggiore si è suicidato.

A finire contagiati sono anche gli stessi dipendenti ospedalieri.

Un tecnico radiologo di 35 anni, risultato positivo, riporta che già da fine gennaio 2020 si sono registrate troppe polmoniti atipiche fra i giovani che venivano sottoposti a lastre. Risalendo ai contatti dell’uomo, non è chiaro chi possa averlo contagiato visto il numero di persone con le quali ha avuto a che fare.

Buone notizie invece per una ragazza 25enne di Cremona, che era risultata positiva al Coronavirus nei primi giorni di febbraio: è guarita ed è stata dimessa dal Cotugno di Napoli, zona nella quale si era recata per una vacanza. Ora potrà tornare a lavorare nei laboratori dell’ospedale di Cremona, per dare una mano durante l’emergenza.