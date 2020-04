L'assessore al Welfare della Lombardia ha comunicato gli aggiornamenti relativi ai nuovi contagi di coronavirus registratisi il 13 aprile 2020.

Come tutti i giorni, Giulio Gallera ha fornito i dati relativi ai casi di coronavirus presenti in Lombardia aggiornati a lunedì 13 aprile 2020. Rispetto alla giornata precedente la regione ha registrato 1.262 contagi, 280 decessi e 956 dimessi in più.