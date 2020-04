Coronavirus in Lombardia: 59.052 casi totali e 110 morti in più

Giulio Gallera ha divulgato i dati dell'emergenza coronavirus in Lombardia relativi al 12 aprile, che salgono a 59.052 casi e 10.621 morti totali.

Come di consueto, l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha fornito il bilancio relativo ai casi di coronavirus in Lombardia aggiornato a domenica 12 aprile 2020. Rispetto alla giornata precedente vi sono stati 1.460 contagi, 110 vittime e 1.405 dimessi in più, per un totale complessivo di 59.052 contagi, 10.621 morti e 35.286 guarigioni.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Analizzando i dati diffusi dalle autorità regionali salta subito all’occhio il drastico calo dei decessi, che dai 273 registrati l’11 aprile scendono ai 110 di oggi. Leggero calo anche per i contagi, che dai 1.544 di ieri passano ai 1.460 della giornata di Pasqua.