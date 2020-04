Secondo l'Osservatorio nazionale sulla salute, la Lombardia e le Marche registreranno zero nuovi contagi da coronavirus solo a fine giugno.

Bisognerà attendere fine giugno per poter finalmente parlare di zero nuovi contagi da coronavirus in Lombardia e nelle Marche. A dirlo è l’Osservatorio nazionale sulla salute, coordinato da Walter Ricciardi, secondo cui le prime a liberarsi della pandemia saranno Basilicata e Umbria, già a partire dal 21 aprile. A fine aprile i casi potrebbero azzerarsi anche nelle regioni del Sud Italia, anche se al momento gli esperti non avanzano alcuna data precisa.

Per molte altre regioni, la svolta arriverà probabilmente nel mese di maggio. Prima il Lazio (12 maggio), poi Veneto e Piemonte (21 maggio), infine Emilia Romagna e Toscana (entro la fine del mese). Gli ultimi a poter vedere la luce saranno i cittadini di Marche e Lombardia, tra le regioni più duramente colpite dal Covid19 in Italia.

Un quadro tanto frammentato giustificherebbe, secondo gli esperti, il via libera a “tempistiche diverse nelle regioni a seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia”. Ma l’apertura scaglionata trova numerosi oppositori sul fronte politico, a partire dal governatore della Lombardia Attilio Fontana.