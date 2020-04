Salvini ha chiesto le dimissioni di Ricciardi dopo aver scoperto che il membro del comitato tecnico scientifico non è dell'Oms: è scontro.

La destra scende all’attacco contro Walter Ricciardi, in prima linea nel comitato tecnico scientifico per definire come potrebbe avvenire la fase due dopo il coronavirus e la ripartenza dell’Italia. La critica mossa contro Ricciardi, in particolare da Matteo Salvini, deriva da due elementi: le critiche dell’esperto a Trump e il ruolo del professore nell’Organizzazione mondiale della Sanità. Il primo attacco è sferrato sui social dal leader della Lega.

Matteo Salvini contro Walter Ricciardi

Walter Ricciardi aveva postato sul suo profilo Twitter un post di Michael Moore: si vede un uomo che prende a bastonate un peluche dalle sembianze del presidente americano. Non è un caso, infatti, che Ricciardi abbia spesso mosse le sue critiche contro Trump per il suo modo di procedere rispetto all’emergenza coronavirus. Ma non è bastato soltanto questo.

Ranieri Guerra dell’Oms, infatti, ci ha tenuto a fare una precisazione rispetto al ruolo di Ricciardi dell’Organizzazione. “Il mio collega Walter Ricciardi non è dell’Oms“, ha chiarito Guerra. Ma Ricciardi ha puntualizzato: “Sono il rappresentante italiano nel comitato esecutivo, non un dipendente”.

Secondo Salvini, Ricciardi ha proprio esagerato sia con il video sia con le menzogne: il leghista, quindi, sferra l’attacco contro il professore con un post su Twitter. “Uno dei consulenti del governo mette i tweet insultando Trump… – scrive Salvini -. C’è un paese come gli Usa che dona decina di milioni di euro di aiuti all’Italia” e “un signore che lavora per il governo mette un tweet dove c’è gente che prende a pugni un pupazzo con la faccia di Trump“.

Intervenuto in diretta a Non è l’arena condotto da Massimo Giletti, Salvini ribadisce: “Dimissioni? Mi sembra evidente”.

Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure Trump!

Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro.

L’attacco della destra

Non si tratta di un unico attacco da parte di Salvini, ma tutta la destra si è scagliata contro Walter Ricciardi per le sue posizioni. In particolare, Francesco Lollobrigida (FdI) ha detto: “In una nazione normale uno come Ricciardi avrebbe dovuto fare le valigie e il ministro che lo ha nominato scusarsi. Lo pagano per fare dichiarazioni che imbarazzano l’Italia e pubblicare video violenti contro un capo di Stato straniero”.

E ancora, da Forza Italia c’è Maurizio Gasparri: “Questo Walter Ricciardi non si capisce bene chi sia e che cosa voglia. Il suo ruolo nell’ambito dell’Oms non è chiaro. Diffonde peraltro sui social dei video offensivi nei confronti di Trump.

Ricciardi venga cacciato stasera stessa dai ruoli istituzionali che indegnamente ricopre. È un personaggio davvero inqualificabile”.

Infine, anche l’Oms ha preso le distanze dal professore: “Le opinioni di Ricciardi non rappresentano necessariamente il punto di vista dell’Oms e non dovrebbero essere attribuite né all’Oms né ai suoi organi”.