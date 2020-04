Coronavirus, Papa Francesco telefona al sindaco di Siracusa

Papa Francesco telefona al sindaco di Siracusa: "Vi sono vicino e prego per voi".

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha ricevuto una chiamata davvero particolare. Dall’altro lato della cornetta c’era infatti Papa Francesco che ha telefonato al primo cittadino della città siciliana in segno di solidarietà per quanto stia facendo durante questa emergenza coronavirus. Il Santo Padre avrebbe iniziato la chiamata dicendo: “Pronto, sono Papa Francesco e non è uno scherzo – proseguendo poi con – Ho saputo cosa state facendo. Volevo farvi sapere che sono vicino a Siracusa e prego per voi”.



Papa Francesco telefona al sindaco di Siracusa

A raccontare della telefonata è stato lo stesso sindaco di Siracusa ai microfoni di Fm Italia spiegando che “il Santo Padre ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera particolarmente accorata di un nostro concittadino che ha esposto i problemi della città in relazione all’emergenza Covid-19 e al Papa ha chiesto di mandare una benedizione speciale per Siracusa”.

Un appello che ha dato i suoi frutti: “Lui ha pensato di telefonarmi, una cosa incredibile, ha voluto farmi sapere che avrebbe pregato per noi – detto Italia – Ci siamo lasciati con la promessa di preghiere reciproche. Non lo dimenticherò mai”.





Il sindaco di Siracura: “Una telefonata inaspettata”

Il primo cittadino di Siracusa ha informato la sua comunità della telefonata di Papa Francesco con un post sui social network in cui ha scritto:“Da una telefonata improvvisa e inaspettata, accolgo con emozione e mi rendo portavoce della benedizione a Siracusa che papa Francesco mi ha personalmente consegnato, nella giornata di ieri, per rinnovare in ciascuno di noi la forza e il coraggio necessari a non tentennare, e a proseguire ad affrontare insieme questa emergenza sanitaria. Il Papa pregherà per la nostra città, noi pregheremo per lui.

Con questo messaggio straordinario vi auguro un buon inizio settimana”.