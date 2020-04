700 mila persone prenderanno i mezzi pubblici a partire dal 4 maggio: con l'avvio della fase 2 occorre tenere presente 10 regole.

Dal 4 maggio . quando prende il via la fase 2 di convivenza con il virus – saranno 700 mila le persone che prenderanno i mezzi pubblici. Per evitare la diffusione del contagio, quindi, è importante tenere ben presenti 10 regole. L’Istituto Superiore di Sanità e l’Inail hanno redatto un documento per predisporre la riorganizzazione del trasporto pubblico alla luce della sicurezza dei cittadini.

Fase 2, regole sui mezzi pubblici

Oltre a indicare quante persone – stimate – potrebbero spostarsi sui mezzi pubblici dal 4 maggio (durante la fase 2), Iss e Inauil hanno disposto 10 regole da rispettare per viaggiare in sicurezza.

Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore). Utilizza i mezzi di trasporto pubblico collettivo nei casi necessari, ad esempio per recarti al lavoro. Prediligi forme alternative di spostamento ove possibile, come camminare o andare in bicicletta. Acquista, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app. Durante tutta la tua esperienza di viaggio igienizza frequentemente le mani, anche utilizzando gli appositi dispenser ed evita di toccarti il viso. Segui la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Utilizza correttamente le porte dei mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza. Siediti solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti. Evita di avvicinarti o di chiedere informazioni al conducente. È necessario indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.