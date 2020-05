Coronavirus, al San Giovanni di Roma si registrano 9 nuovi contagiati: la struttura sanitaria costretta a chiudere il reparto di Medicina.

Torna a preoccupare il coronavirus nella città di Roma: al San Giovanni, nelle ultime ore, si sono registrati nove nuovi casi di persone positive al Covid-19. Per questo il reparto di Medicina 2 dell’ospedale San Giovanni di Roma è stato chiuso. Si tratta di una misura resa necessaria dopo la scoperta di ben due medici, un infermiere, un’ausiliaria e cinque pazienti trovati positivi al coronavirus. Uno dei dottori e l’infermiere, effettuato il tampone, sono stati trasferiti allo Spallanzani, dove sono ricoverati. L’operatrice socio-sanitaria è assistita in isolamento domiciliare mentre i degenti sono stati smistati negli altri ospedali dedicati della Capitale.

Il reparto di Medicina 2 del San Giovanni è chiuso “transitoriamente” dal 24 aprile: in questa data è esploso ufficialmente il focolaio; la chiusura è stata disposta per permettere la sanificazione e nell’attesa che tutto il personale possa riprendere regolarmente servizio.

Ventotto operatori sono in quarantena. Sarebbe positiva e in isolamento domiciliare, anche la moglie di uno dei due medici. Il Sisp, i servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Roma 1, si sta occupando dell’indagine sul link epidemiologico del cluster, individuando la cerchia dei contatti più stretti avuti da tutti e dieci i positivi.





C’è un elemento che preoccupa le task-force anti-Covid che stanno lavorando senza sosta per arginare il virus nel Lazio: i cosiddetti tamponi falsi-negativi. Ossia il tampone di per sé non dà certezza assoluta della presenza della malattia, che viene indicata con più sicurezza solo nei giorni-clou della sintomatologia. Per cui sta accadendo che persone dimesse da ospedali anche con tamponi negativi e poi bisognose di cure secondarie in centri di riabilitazione o case di riposo, siano poi invece risultate positive dando vita a nuovi contagi.